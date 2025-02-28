Babaeski Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Babaeski Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Etrafını önemli dağların ve nehirlerin sardığı Babaeski gezilecek birçok önemli yapıya sahiptir. Özellikle gezginlerin ve turistlerin uğrak noktası olan ilçe de tarihi yapıda pek çok cami, sivil mimari örnekleri, höyük ve tümülüsler yer almaktadır. İlçeyi ziyaret etmek isteyenler, tarihi yapısını merak edenler için Babaeski otogar nerede ve yol tarifi ile Babaeski otogarına nasıl gidilir, merkeze yakın mı soruları sıkça araştırılmaktadır.

Babaeski Otogar Nerede?

Marmara Bölgesi'nde yer alan Babaeski'yi karayolu üzerinden ziyaret edebilirsiniz. Özel araç veya şehirler arası otobüs seferleri ile Türkiye'nin farklı noktalarından ilçeye ulaşım sağlanabilir. Seyahat sırasından önemli lokasyonlardan biri olan Babaeski otogarının adresi: Gazikemal 147. Sokak no:1 39200 Babaeski/ Kırklareli olarak bilinmektedir.

Yol Tarifi ile Babaeski Otogarı'na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Babaeski ve Kırklareli arası mesafe yaklaşık 36 kilometre olarak bilinmektedir. Babaeski otogarına ise ilçe merkezinden kısa bir yürüyüşle ulaşılabilir. Otogara ulaşmak için ayrıca minibüs, özel halk otobüsü ve taksiler de tercih edilebilir.