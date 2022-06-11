"Babalar Günü ne zaman 2022" sorusu çocuklar başta olmak üzere tüm Türkiye'nin gündeminde. Anneler Günü ardından kutlanmayı bekleyen Babalar Günü tarihi için geri sayım başladı. Her yıl Haziran ayı içerisinde kutlanan bu özel gün Pazar günü gerçekleşecek. Bu noktada "Babalar Gününe kaç gün kaldı?" sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Babalar Günü bu Pazar mı, ayın kaçında? İşte detaylar…
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Her yıl Haziran ayının üçüncü haftasında kutlanan Babalar Günü 2022 yılında 19 Haziran Pazar günü kutlanacak.
BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi.Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.
Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.
BABALAR GÜNÜ SÖZLERİ
Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacığım. Babalar Günü'n kutlu olsun.
Bana yaptığın dünyadaki en büyük iyilik bana dünyanın en iyi örneği olmandır. Babaların en iyisi, bu gün sadece senin. Babalar Günü'n kutlu olsun.
Varlığımızın temeli, en kutsal varlıklarımızdır babalar. Onlar bir gün değil, her gün baş tacımızdır. Tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutlar, saygılar sunarım.
Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın… Babalar Günü'n kutlu olsun.
Ailemizin bir tanesi… Neler neler yapsam yine babalık hakkını ödeyemem, benim biricik ton ton babam. Hasret içinde seni kucaklıyorum ve yanaklarından öpüyorum.