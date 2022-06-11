BABALAR GÜNÜ SÖZLERİ

Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacığım. Babalar Günü'n kutlu olsun.

Bana yaptığın dünyadaki en büyük iyilik bana dünyanın en iyi örneği olmandır. Babaların en iyisi, bu gün sadece senin. Babalar Günü'n kutlu olsun.

Varlığımızın temeli, en kutsal varlıklarımızdır babalar. Onlar bir gün değil, her gün baş tacımızdır. Tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutlar, saygılar sunarım.

Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın… Babalar Günü'n kutlu olsun.

Ailemizin bir tanesi… Neler neler yapsam yine babalık hakkını ödeyemem, benim biricik ton ton babam. Hasret içinde seni kucaklıyorum ve yanaklarından öpüyorum.