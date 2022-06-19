Babalar Günü geldi çattı. Şüphesiz hayatları boyunca evlatlarını koruyan, gücün sembolü haline gelen, sevgilerini bir an olsun eksik etmeyen babaların gününde vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren araştırmalara başladı. "2022 Babalar günü bugün mü, ne zaman ortaya çıktı, anlam ve önemi nedir?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Tarihi, anneler gününe dayanan bu anlamlı tarihte babalarını gerek hediyelerle gerekse güzel söylerle mutlu etmek isteyenler kutlamalara başladı. Peki, 2022 Babalar günü bugün mü, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? İşte günün anlam ve önemine dair detaylar...