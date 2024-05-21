Babalar Günü ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? 2024 Babalar Günü tarihi

Babalar Günü 2024 tarihi için geri sayım başladı. Bu özel günde kutlama yapmak isteyenler ve hediye fikirlerine yönelenler tarihi kaçırmamak adına özel günler takvimine yöneldi. İşte, 'Babalar Günü ne zaman' sorusunun yanıtı!
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Her yıl haziran ayının 3. pazar günü kutlanan Babalar Günü 2024 yılında 16 Haziran'a denk geliyor.
BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü.
Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.