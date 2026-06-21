Babalar Günü’nde şehit babası Kılıç’tan duygu dolu veda mektubu

2016 yılında Van'ın Gürpınar ilçesinde devam eden terörle mücadele operasyonları kapsamında bölgeye intikal eden askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Fırat Kılıç'ın babası Özal Kılıç, Babalar Günü'nde evladına duyduğu özlemi dile getirdi. Yıllar geçmesine rağmen evlat acısının ilk günkü gibi taze olduğunu ifade eden baba Kılıç, şehit oğlu için kaleme aldığı duygu yüklü dizeleri okurken gözyaşlarına hakim olamadı.

Oğluna seslenen Özal Kılıç, "Yavrum benim için hep özeldi" diyerek hasretini şu sözlerle dile getirdi: "Sen ki hayatının hiç de umulmadık bir anında kuş olup göçüvermişsin bu diyardan, Allah'ın cemaline doğrudan tanıklık etmeye varmışsın. Bil ki ekranın karşısındaki ağıdım sana değildir." Şehitliğin yüce bir makam olduğunu belirten Kılıç, oğlunun Allah katında en şerefli mertebelerden birine eriştiğini ifade ederek şu satırları paylaştı: "Şehidim; İslam olmanın ilk koşulu olarak kelime-i şehadeti her dile getirdiğimizde Allah'ın varlığına ve birliğine tanıklık ettiğimizi tasdik etsek de Cemalullah'ı müşahede edebilmek için şu hayat yolunda bin türlü sınavı aşmakla görevlendirildik. Sen bunları tek celsede geçip de varmışsın o makama; ağıdımız sana olur mu hiç?"

Evlat özleminin hiçbir zaman dinmediğini vurgulayan acılı baba, şehitlerin geride bıraktığı ailelerin yaşadığı hasretin tarif edilemez olduğunu söyledi. Kılıç, sözlerinin devamında birlik ve beraberlik mesajları vererek, şehitlerin emaneti olan vatana sahip çıkmanın önemine dikkat çekti: "Birliğin, dirliğin kıymetini bilmeyi öğretirsin bana. Anadolu'da yüzyıllardır aynı bayrağın altında yaşayan insanlar olarak vatana, bayrağa, toprağa ve ezan-ı Muhammedi'ye sahip çıkmanın ne derece önemli olduğunu hatırlatırsın." Duygusal mesajını, "Hakkını helal et şehidim. Seni çok özledim. Rabbim şehadetini kabul eylesin yavrum." sözleriyle tamamlayan Özal Kılıç'ın ifadeleri, Babalar Günü'nde yürekleri dağladı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör