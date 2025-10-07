Babalarının defin işlemini yapan iki kardeş hayatının şokunu yaşadı: Soluğu mahkemede aldılar! 27 yıl önce…

MAHKEME "CANLI TESPİT" YAPTI

Mahkeme heyeti, duruşmada Kalkan kardeşleri bizzat görerek "canlı tespit" yaptı. Yapılan resmi işlemler sonucunda, iki kardeşin yeniden Türkiye nüfus sistemine kaydı yapıldı ve veraset işlemleri tamamlanabildi. Kalkan kardeşlerin Türkiye'de ölü olarak görünmelerinin nedeninin ise, Almanya vatandaşlığına geçmeleriyle birlikte Türkiye'deki nüfus kayıt sisteminden düşürülmeleri olduğu ortaya çıktı. Bu işlem, ölüm olarak değil, vatandaşlık statüsü değişikliği şeklinde kaydedilmesi gerekirken, bazı eski uygulamalarda "ölü" olarak işlenebildiği ifade ediliyor. Yıllardır sistemde ölü olarak görülen Kalkan kardeşler, yaşadıkları bu olayla hayreti yaşadılar. Mahkemenin titiz çalışması sayesinde iki kardeş, yıllar sonra "resmen" hayata döndüler.