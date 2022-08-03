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Giriş Tarihi: 3.8.2022 11:18

Babam filmi oyuncuları kimler? Babam filmi konusu nedir, nerede çekildi?

Babam filmi konusu duygusal bir baba oğul ilişkisine odaklanıyor. ATV’de izleyicisi ile buluşan film 2017 yapımı. Dram türündeki yapımın yönetmen koltuğunda Nihat Durak oturuyor. Usta oyuncularla genç isimleri bir araya getiren film izleyenlerden tam not alıyor. Babam filmi oyuncuları arasında popüler isimler de bulunuyor. Peki, Babam filmi nerede çekildi? İşte yanıtlar…

Babam filmi oyuncuları kimler? Babam filmi konusu nedir, nerede çekildi?

Babam filmi oyuncuları arasında usta aktör Çetin Tekindor başrolde. Duygusal hikayesi ile oldukça beğenilen film ATV yayın akışı listesinde yerini aldı. Babam filmi konusu ile farklı hayat hikayelerine odaklanıyor. Peki, Babam filmi nerede çekildi, ne zaman? İşte, film hakkında merak edilenler…

BABAM FİLMİ KONUSU

Yusuf Tunalı sardalya konserve fabrikası sahibidir. Batmakta olan fabrikayı kurtarmaya çalışan Yusuf Tunalı, karısı vefat edince, zihinsel engelli oğlu Arif'le baş başa kalır. Oğlunu, engeli sebebiyle yıllardır kabullenememiş Yusuf için, bu durum büyük bir sınav olacaktır. Genç öğretmen Feride ise atanamadığı için Yusuf'un fabrikasında çalışmaya başlar.

Arif, Feride'nin ilgisiyle kabuğundan çıktıkça, Yusuf'un da Arif'e olan bakışı değişir. Yusuf, Feride ve Arif'in yaşadıkları, çevrelerinde olup bitenler, bu üç insanı birbirine daha da yakınlaştırır. Yusuf içinde saklı olan iyi insanı Feride ve oğlu Arif'in etkisiyle gün yüzüne çıkarmaya başlar. Dertleri ve sorumlulukları Yusuf'un sürpriz kararlar almasına yol açar.

BABAM FİLMİ OYUNCULARI

Çetin Tekindor

Melisa Şenolsun

Berker Güven

Erkan Kolöak Köstendil

Cezmi Baskın

Seray Gözler

Ali İhsan Varol

Ali Düşenkalkar

Ebru Şahin

BABAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri Temmuz (2017) sonlarına doğru Gelibolu, Çanakkale'de başladı. Yaklaşık 6 hafta süren çekimler Ağustos sonlarına doğru tamamlandı.

Filmin adı ilk olarak "Sardalya Kokusu" olarak belirlendi. Çekimler devam ederken son hafta filmin senaristi filmin adının "Babam" olarak değiştirildiği duyurdu.

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Babam filmi oyuncuları kimler? Babam filmi konusu nedir, nerede çekildi?
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