Babamın kanı yerde kalmadı

İzmir'de soğuktan üşümesin diye aracına aldığı Delil Aysal (19) tarafından 3 kurşunla öldürülen taksici Oğuz Erge'nin (44) 16 yaşındaki kızı Naz Erge ile eski eşi Nevra Karaman mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl 8 ay hapis cezası kararının ardından duygularını SABAH ile paylaştı. Erge, "Bu güzel kararı babamın mezarına gidip söyleyeceğim. O da bunu duyunca mezarında daha rahat uyuyacak. Babam için dua edeceğim" dedi. Oğuz Erge'nin eski eşi Nevra Karaman da mahkeme sürecinin hızlı olmasının içlerini rahatlattığını belirterek, "Verilen karardan memnunuz. Beraber bu zorlu süreci atlatmaya çalışıyoruz" dedi.