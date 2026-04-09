Başkentte yaşanan aile içi şiddet olayı faciayla sonuçlandı. Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinde dün meydana geldi. Emekli uzman çavuş Remzi Büyükköprü, eşi ve kızlarıyla tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine Remzi Büyükköprü, beylik tabancasını kullanarak eşi Deniz'e, kızları 16 yaşındaki Irmak ve 22 yaşındaki Simge'ye ateş etti. Ardından da kendi yaşamına son verdi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Remzi Büyükköprü, eşi ve küçük kızının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak kurtulan Simge ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiği, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi. Yaralı Simge Büyükköprü'nün kendisini kurtarmak için odaya kilitlediği, sonrasında kaçarak komşularından yardım istediği öğrenildi. Çenesinden yaralandığı için konuşarak ifade veremeyen Simge Büyükköprü yazarak verdiği ifadesinde, "Babamın psikolojik sorunları vardı" dediği öğrenildi.

'KENDİNİ KURTARMAYA ÇALIŞMIŞ'

10 senedir komşu olduklarını belirten apartman yöneticisi Levent Çolak, "Babalarının herhangi bir psikolojik rahatsızlığı olup olmadığını bilmiyoruz. Kendisi bildiğimiz kadarıyla asker emeklisiydi. Normalde kavga ederler miydi bilmiyoruz. 3 ölü 1 yaralı var. Kız yaralı bir şekilde komşulara sığınmış, kendini kurtarmaya çalışmış. Çenesinden vurulmuş. Çok üzüldük içimiz parçalandı" dedi.

'ÜSTÜ BAŞI KAN İÇİNDEYDİ'

Olay anına dair gördüklerini aktaran komşu Taner Öcal, "Akşam köyden dönmüştüm. Silah sesini duymadım ama ambulans seslerini duyunca dışarıya çıktım. Yaralı olan kız çocuğunu uzaktan gördüm. Üstü başı kan içerisinde kalmıştı. Konuşamadığı için yukarıyı işaret ediyordu" ifadelerini kullandı.