Babanın cinneti bir aileyi yok etti

İzmir'in Altındağ ilçesinde bir fabrikada işçi olarak çalışan ancak geçirdiği iş kazası nedeniyle tedavisi evde devam eden Vesim Şimşek'in (45), eşi Naciye Şimşek, 2.5 ay önce evi terk edip boşanma davası açtı. Evde 4 çocuğuyla kalan ve eşini barışmaya ikna edemeyen Vesim Şimşek, bunalıma girdi. Son olarak eşini arayıp yine barışma teklifinde bulunan Vesim Şimşek, yine reddedilince kızları Nira (14), Hiranur (11), Cemre (4) ve Ceylin'i (2) yanına alıp kendine ait zeytinliğe getirdi.Burada yanında getirdiği tabancasını çıkaran Vesim Şimşek, kızlarına kurşun yağdırdı. Ardından bir yakınını arayıp çocuklarını vurduğunu, kendisinin de intihar edeceğini söyleyip bulundukları yeri bildiren Şimşek, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri ve polisler, Nira, Cemre ve Ceylin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ceylin'in ağzında emzikle öldüğü öğrenilirken, ağır yaralanan Vesim ve Hiranur Şimşek ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Cesetler ise arazi engebeli olduğu için yaklaşık 2 kilometre elde taşındı.Ailenin yakınlarından Mustafa Karadaş (56), "Eşi 2.5 ay önce boşanma davası açtı. Bunalımdaydı. Eşiyle son konuşmalarında, 'Seni seviyorum. Ayrılmayalım. Geri dön. Daha 2 yaşında çocuğumuz var' demiş. Eşi ise 'Gelemem' cevabını vermiş. Bunun üzerine Vesim, 'Büyük bir olayı duyacaksın' demiş. Biraz psikolojik sorunları vardı ama çocuklarını öldürecek kadar gaddar bir baba değildi. Çocuklarına düşkün bir babaydı. Çok üzgünüm" dedi.