Babası 19 yıl önce Şehit olmuştu: Tıp Öğrencisi kazada hayatını kaybetti

Erdek-Bandırma yolunda motosikletiyle seyir halinde olan Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Musa Kınay, gece 00:30 sıraların kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek feci şekilde ağaca çarptı. Sürücünün metrelerce sürüklendiğini gören diğer sürücüler durumu hemen Sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen 112 ekipleri, yaptıkları kontrollerde Tıp öğrencisi gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞEHİT ÇOCUĞUYMUŞ

Feci kazada hayatını kaybeden Tıp Öğrencisi Musa Kınay'ın, Şehit çocuğu olduğu öğrenildi. Polis Memuru olan babası Süreyya Kınay'ın, Batman'da 2006 yılında hain terör örgütü saldırısında 4 arkadaşıyla birlikte Şehit düştüğü anlaşıldı. Musa Kınay, babasını kaybettiğinde henüz 5 yaşındaydı. Tıp Öğrencisi Kınay'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.