Babası gözlerinin önünde öldürüldü

İstanbul Esenler'de oğluyla sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan Nazım Kadir C. hayatını kaybetti. Olay, önceki gece saat 23.00 sıralarında Menderes Mahallesi 329. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, oğlu Arda C.'yi (13) bir hafta önce kendi evlerinde darbeden arkadaşlarını arayan baba Nazım Kadir C. (41), oğluyla birlikte dışarı çıktı. Oğluyla karşı tarafı barıştırmak isteyen baba telefonlarına dönüş yapılmayınca birlikte eve dönüşe geçti. Bu sırada baba-oğul silahlı saldırıya uğradı.Baba Nazım Kadir C. vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken oğlu yara almadan kurtuldu. Nazım Kadir C. kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Saldırıdan sonra kaçan saldırganları yakalamak için polis çalışma başlattı. Nazım Kadir C. dün Esenler Son Durak Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.