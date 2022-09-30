Haberler Yaşam Haberleri Babasına kızıp cip çaldı! 14 gün sonra yakalandı
Giriş Tarihi: 30.9.2022 22:33

Babasına kızıp cip çaldı! 14 gün sonra yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kendisini İstanbul’a götürmeyen babasına sinirlenen Z.A. (15), site bahçesinde park halinde olan lüks cipi çalarak kaçtı. Z.A., 127 güvenlik kamerasının görüntüsü izlenerek 14 gün süren takiple yakalandı

DHA
Babasına kızıp cip çaldı! 14 gün sonra yakalandı

Olay, 16 Eylül'de Süleymaniye Mahallesi Akgül Sokakta bulunan bir sitede meydana geldi. Site bahçesinde park halinde olan Semih K.'ya ait 16 ACH 278 plakalı model cip, üzerinde unutulan anahtarla çalıştırıp, çalındı. Cipini bıraktığı yerde bulamayan Semih K., polis merkezine giderek ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, cipin İstanbul'un Ataşehir ilçesinde hasarlı kazaya karıştığını, yol kenarında terk edildiğini belirledi. Cipi Bursa'dan çalıp, kaza sonrası Ataşehir'de yol kenarında terk ederek İnegöl'e otobüsle dönen şüphelinin kimliği, polis ekiplerinin 14 gün boyunca 127 güvenlik kamerasını saniye saniye izlemesiyle tespit edildi.

BABASINA KIZIP CİPİ ÇALMIŞ

Adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak emniyete götürülen Z.A., buradaki ifadesinde suçunu itiraf ederken, babasının, kendisini İstanbul'a götürmediğini, bu nedenle sinirlenip cipi çaldığını söyledi. Z.A. ifadesinin devamında, İstanbul'a gitmek için cipi çaldığını, kaza yaptıktan sonra ise korktuğu için aracı terk edip, otobüsle İnegöl'e döndüğünü belirtti. Z.A., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, serbest bırakıldı. Cip ise sahibine teslim edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
Son dakika | Meral Akşener'in tiyatro partneri Nurgül Sipahi'nin eşi konuştu: Karım yalan söylüyor
Son dakika: EYT son durum belli oldu! İşte hayata geçeceği tarih
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması: KPPS ön inceleme raporu bugün görüşülecek
Alman ekonomisinden çöküş sinyali! Kâbus senaryoları gerçek oluyor
SON DAKİKA: TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat! Bakanlık milyonları ilgilendiren iki detayı açıkladı
Son dakika: Trabzon’da katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu
SON DAKİKA: Aile destek ödemeleri artırıldı! İlavelerle program yüzde 66 yükseldi
SON DAKİKA! Vladimir Putin'in ilhak kararı hamlesine Zelenskiy'den yanıt: Ukrayna NATO'ya başvurdu
Son dakika! Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...
ARKADAŞINA GÖNDER
Babasına kızıp cip çaldı! 14 gün sonra yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA