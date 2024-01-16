Babasından izinsiz aldığı otomobil hayatına mal oldu

Kaza, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı İnceler Mahallesi yolunda meydana geldi. Ali Eren Özdemir, iddiaya göre, babasına ait otomobili izinsiz aldı. Özdemir, kuzeni M.T. ile gezintiye çıktı. Özdemir yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen kuzenler, ilk müdahalenin ardından Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Ali Eren Özdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. M.T.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.