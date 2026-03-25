Haberler Yaşam Haberleri Babasını boğup cesediyle sabahladı
Giriş Tarihi: 25.03.2026

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Konya'da, pazar günü tartıştığı babası Tahsin Tosun'u (59) boğup cesediyle bir gece evde kalan Mehmet Akif Tosun, ertesi gün evden ayrılıp kız kardeşleri ve boşanma aşamasındaki eşini arayarak "Babamı öldürdüm, cesedi evde" dedikten sonra telefonu kapattı. Bunun üzerine Meram ilçesindeki eve giden yakınları, baba Tahsin Tosun'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaçan katil zanlısı Tosun, Eskişehir yakınlarında karayolu üzerinde yakalandı. Konya'ya getirilen Tosun, cinayeti itiraf etti. Daha önce de çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen Tosun tutuklandı.

