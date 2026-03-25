Babasını boğup cesediyle sabahladı

Konya'da, pazar günü tartıştığı babası Tahsin Tosun'u (59) boğup cesediyle bir gece evde kalan Mehmet Akif Tosun, ertesi gün evden ayrılıp kız kardeşleri ve boşanma aşamasındaki eşini arayarak "Babamı öldürdüm, cesedi evde" dedikten sonra telefonu kapattı. Bunun üzerine Meram ilçesindeki eve giden yakınları, baba Tahsin Tosun'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaçan katil zanlısı Tosun, Eskişehir yakınlarında karayolu üzerinde yakalandı. Konya'ya getirilen Tosun, cinayeti itiraf etti. Daha önce de çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen Tosun tutuklandı.