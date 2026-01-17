Antalya'da psikolojik tedavi gören Selim Akbulut (33), tartıştığı babası İmdat Akbulut'u (53) ekmek bıçağıyla göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Suç aleti bıçakla olay yerinde gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Korkunç olay, önceki gün akşam saatlerinde Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olan ve tedavi gören 3 çocuk babası Selim Akbulut ile babası İmdat Akbulut arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Selim Akbulut, ekmek bıçağı ile babasını göğsünden bıçakladı. Komşuların ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İmdat Akbulut, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İç organlarının zarar gördüğü belirlenen Akbulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Suç aleti bıçakla olay yerinde gözaltına alınan Selim Akbulut tutuklandı.