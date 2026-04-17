Babasını korumak istedi 5 yerinden bıçaklandı

Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesinde daha önce cinayet suçundan hüküm giyip ardından tahliye olduğu öğrenilen Ramazan Özdemir (55), para istediğini geri çeviren arkadaşı Halit Yıldız'ı bıçakla saldırmak istedi. Bu esnada olayın yaşandığı çay bahçesinde çalışan oğlu Samet Can Yıldız (22) babasını korumak isterken bıçakların hedefi oldu. 5 yerinden bıçaklanan Samet Can yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, saldırgan Özdemir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Baba Halit Yıldız, "Bizim ona tek yaptığımız şey iyilikti. Ama o benim canım yaktı. Oğlum yaşam mücadelesi veriyor. Ramazan bizim kasabada tek başına yaşıyor. Yıllar önce işlediği bir cinayet yüzünden cezaevinden çıktıktan sonra ilçemize yerleşti. Hepimiz ona destek oluyorduk. Zaman zaman benim yanıma gelip para istiyor, yapacağı işler için sürekli bir şeyler anlatıyordu" dedi.

CANIMIZI YAKTI

Özdemir'in bıçakla geri geldiğini anlatan Halit Yıldız, "Ramazan kısa süre sonra elinde bıçakla çay bahçesine geri geldi. Bana saldırmaya çalışırken oğlum araya girdi. O esnada oğlumu 5 yerinden bıçakladı. Şu an oğlumun hayati tehlikesi devam ediyor. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.