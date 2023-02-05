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Giriş Tarihi: 6.2.2023

Babasını kuru fasulye tartışmasında öldürmüş

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Babasını kuru fasulye tartışmasında öldürmüş
İstanbul Ümraniye'de, geçen yıl 27 Temmuz'da koronavirüse yakalanan anne ve babasının kavgasını ayırdığı sırada babası A. A. İçmek'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Birol İçmek hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. SABAH'ın ulaştığı iddianamede, baba İçmek'in yemekleri beğenmeyip kuru fasulye istemesi üzerine ailesine ölüm tehditleri savurduğu ve eşiyle tartışması üzerine arayan giren oğluyla arbede yaşadığı ve oğlu tarafından bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirtildi. Baba İçmek'in, koronavirüslü iken yüzüne tükürerek virüs bulaştırdığı karısına, "Ben ölürsem siz de ölün" diyerek tartıştığı da vurgulandı. Savcılık, katil zanlısı Birol İçmek'in eyleminde babanın davranışları nedeniyle 'haksız tahrik' unsurunun oluştuğuna dikkat çekti. Oğul İçmek hakkında, 'Üst soya karşı kasten öldürme' suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'KORKUYLA YAŞIYORDUK'
Katil zanlısı İçmek, savunmasında babasının komodinin üzerindeki bıçakla kendisine saldırdığını, ikisi de bıçağı tuttuğu esnada babasının yaralandığını ve hemen 112'yi aradıklarını anlattı. Anne Havva İçmek ise eşiyle 16 yaşında evlendiğini, eşinin sürekli kendisini darp edip pompalı tüfek ve bıçakla ölümle tehdit ettiğini belirterek, "Ölüm korkusuyla yaşıyorduk" dedi.

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Babasını kuru fasulye tartışmasında öldürmüş
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