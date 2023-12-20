Babasını öldüren Mert Can Aydın’ın cezası belli oldu

Eyüpsultan'da 20 Mart 2023'de yaşanan olayda Mert Can Aydın (25), işsiz olduğu için tartıştığı babası Kenan Aydın'ı (49) 6 bıçak darbesiyle bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra olay yerinden kaçan genç adam, polisler tarafından yakalandı. Soruşturma sonunda Mert Can Aydın hakkında haksız tahrik altında "Üstsoyu kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

"KİM BABASINI BİLEREK VE İSTEYEREK ÖLDÜRMEK İSTER"

Tutuklu sanık Mert Can Aydın hakim karşısında, ''Kazara oldu, bilerek ve isteyerek öldürmedim. Kim babasını bilerek ve isteyerek öldürmek ister?" şeklinde savunmada bulunmuştu.

"PİŞMANIM"

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mert Can Aydın getirildi. Duruşmada sanığın yakınları ve avukatı da hazır bulundu. Karar öncesi son sözü sorulan sanık Mert Can Aydın, "Pişmanım, babam bana sopayla vurduktan sonra kafam kanadı. Babamın elini beline attığını gördüm. Beni öldürecek zannettim" dedi.

21 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Mert Can Aydın'ın "Üst soyu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, sanığın suçu haksız tahrik altında işlediğini belirterek cezasının 21 yıla indirerek tutukluluk halinin devamına hükmetti.