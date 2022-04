Babasını öldüren öğretmene indirimli hapis cezası talebi

Kartal'da yaşayan genç Almanca öğretmeni Nisa A. ve ailesinin yıllarca gördüğü baba şiddeti acı şekilde sonlandı. Gözyaşlarıyla geçen yılları baba Adnan A.'nın ölümüyle noktalayan olaylar zinciri 22 Haziran 2020'de başladı. Geçtiğimiz ekim ayında, sarhoş babasının annesini dövdüğünü gören genç kadın, eline aldığı bıçakla babasını öldürdü, gözaltına alındı.

HAKİMLİK 'MEŞRU MÜDAFAA' DEMİŞTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı, Nisa A. hakim karşısına çıktı. Sorgusunda babasının yıllarca alkol alıp kendisine ve ailesine şiddet uyguladığını ve annesiyle kendisini satmaya çalıştığını anlattı. Dilinden dökülenlerle mahkeme salonundakileri gözyaşlarına boğan genç kadın için hakimliğin verdiği vicdan kararı ise dosyaya damga vurdu. Hakimlik, şüpheli Nisa A.'nın haksız saldırıya karşı 'meşru müdafaa' ile derhal serbest bırakılmasına hükmederek tarihe geçti.

BABANNE, TORUNU VE GELİNİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

SABAH'ın duyurduğu yürek burkan olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Nisa A.'nın yanı sıra annesi Aysema A. da şüpheli olarak yer aldı. İlginç olan ise Nisa A.'nın babaannesi ve halasının da genç kadından şikayetçi olmasıydı. İddianameye göre olay günü eve gelen baba Adnan A. alkollüydü ve evde de içmeye devam etti. Sarhoş kocanın kavga çıkarmasıyla çift arasında gerilim yükseldi, anne ve babasının kavgaya tutuştuğunu öğrenen Nisa A., onları ayırmak için soluğu evde aldı

UYUŞTURUCUDA KULLANDIĞI TAŞLA...

Kavgayı ayırmak isteyen Nisa A.'nın "Baba sessiz olur musun' demesiyle baba kız arasında tartışma başladı. Babasının hırçın tavırlarından korkan genç kadın polisi arayıp yardım istedi. O esnada sarhoş koca ise parasızlıktan eşi Aysema A.'ya çalışması için baskı yapıyordu. Adnan A., kendisine karşı çıkan eşinin saçlarından tutup sürüklemeye başladı, yerdeki kadın ise eşinin uyuşturu içerken kullandığı taşı alarak Adnan A.'nın kafasına vurdu. Yaşananlar karşısında gözü dönen Nisa A., mutfağa girdi, ekmek bıçağını eline aldı ve babasına yöneldi. Genç kadın elindeki bıçakla öz babasını tam 19 bıçak darbesiyle ağır yaraladı, kanlar içerisinde hasteneye kaldırılan Adnan A., 11 Temmuz 2021 tarihinde yaşamını yitirdi.

''BEN ÖLDÜRMESEYDİM O AİLEMİ ÖLDÜRECEKTİ''

Şüpheli Nisa A. ifadesinde babasının kendilerini devamlı olarak öldürmeye çalıştığını belirterek can alıcı sözler sarf etti; "Bıçak babamın eline geçseydi, şu an iki çocuk bir kadın cinayeti ile karşı karşıya kalacaktınız. O şu an cinayetten dolayı benim olduğum yerde olacaktı. Çok pişmanım, hayatım boyunca bu tarz eylemlere maruz kalan çocuklara yardımcı olmak için uğraştım. Böyle bir şey olmasını asla istemezdim" dedi.

SAVCILIKTAN 'HAKSIZ TAHRİK' VURGULAMASI

Nisa A.'nın öldürmek kastıyla hareket ettiğini belirten savcılık, 'Üstsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Annesi Aysema A.'nın ise kavga sırasında eşine taşla vurduğu iddiasıyla 'Kasten yaralama' suçundan 1 yıl 3 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep etti. İddianamedeki en dikkat çeken detay ise tıpkı mahkemenin 'meşru müdafaa' kararı gibi şüpheli anne kızın 'haksız tahrik' altında suç işlendiğinin vurgulanmasıydı.