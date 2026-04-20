Babasını öldürüp annesini yaralayan uyuşturucu bağımlısına ağırlaştırılmış müebbet

Ankara'da 29 Haziran 2023'te uyuşturucu tedavisi görmesini isteyen babası Mehmet Zeren'i Kurban Bayramı'nın ilk günü 3 yerinden bıçaklayan, annesi ise yaralayan Numan Yasin Zeren hakkında karar çıktı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Numan Yasin Zeren ile avukatı katıldı. Duruşmada mahkeme başkanı, dosyada eksik bir husus kalmadığını belirterek kararın bu celsede açıklanacağını bilirdi. Savunması alınan sanık Zeren, önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyleyerek yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu dile getirdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 18 YIL HAPİS CEZASI

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı 'üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'üstsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.