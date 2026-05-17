Babasını peş peşe ateş ederek katletmişti: Katil evlada istenen ceza belli oldu!

'BENİ, ANNEMİ VE KARDEŞİMİ DÖVDÜ'

İddianamede Mehmet Yavuz'un ifadesine de yer verildi. Yavuz, 3 Ekim'de saat 11.30 sıralarında babasının işletmekte olduğu değirmende çalışırken değirmendeki gideri temizlemediğinden dolayı babasının kendisini darp ettiğini, kavgayı ayırmaya çalışan annesi ve kardeşinin de babası tarafından darp edildiğini, bu olaydan öncede babasının kedisini, annesini ve kardeşlerini sürekli olarak darp ettiğini, darp eyleminin akşamında eve giderek uyuduğunu, gece lavaboya gitmek için uyandığında babası ile karşılaştığını, babasının kendisini darp etmeye başladığını, döverek kaldığı odaya götürdüğünü, boğazını sıktığını, yüzüne yumruk attığını, kendisini korumak için babasını ittirdiğini, bu esnada babasının pencere kenarında bulunan tabancayı alarak kulağına vurduğunu, kendisini öldüreceğini düşünerek tabancayı babasının elinden aldığını, bu esnada kavganın devam ettiğini, tabancanın bir anda seri bir şekilde ateş etmeye başladığını, kasten ateş etmediğini söyledi.

SAVCILIK: UZAK ATIŞ YAPILMIŞ, BEYANLARI SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK

Mustafa Yavuz'un vücuduna 6 merminin isabet ettiği belirtilen iddianamede, Mustafa Yavuz'a ait atletin sırt sağ bölgesindeki 3 adet küçük ebatlı delinme üzerinde yapılan incelemede atışın 'uzak atış' olduğu, Mehmet Yavuz'un babasını 6 al ateş etmek suretiyle yaraladığı ve ölmesine sebep olduğu, Yavuz'un vücudunda 6 farklı atışa ait yaralanma olması, mermi girişlerinden 2-3-6 noda tarif edilen yaralanmaların öldürücü nitelikte olması hususları nazara alındığında, Mehmet Yavuz'un kasten ateş etmediği ve silahın birden patladığı yönündeki beyanlarının suçtan kurtulmaya ve cezasını hafifletmeye yönelik olduğu kanaatiyle, babasını vahim nitelikte tabanca ile kasten öldürme eylemini gerçekleştirdiği belirtildi. Mehmet Yavuz'un olaydan sonra aldırılan doktor raporunda da burnunda sıyrık, boynunda kızarıklık, kulağında ekimoz tespit edildiği kaydedildi.

