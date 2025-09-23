Babasının boğazını kesip polisi aradı! Gözaltına alınan oğul tutuklandı

Sultangazi Cebeci Mahallesinde dün gece saatlerinde meydana gelen korkunç olay iddialara göre şöyle yaşandı. Nurhan Güneşli ve babası aynı evde yaşıyorlar ikili uzun zamandır geçinemeyip sürekli tartışıyorlardı. Olay günü bu tartışmalardan biri daha yaşandı. Nurhan Güneşli eline aldığı bıçakla babası Nuri Güneşli'yi boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan adam olay yerinde hayatını kaybetti. Nurhan Güneşli polisi arayıp " babam öldü " diyerek kendini ihbar etti.

Olan yerine giden Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kan donduran manzara ile karşılaştı. Nuri Güneşli kanlar içinde yerde yatıyordu. Boğazında kesikler olan babanın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Oğlu gözaltına alındı. Aramızda sürekli kavga oluyordu diyen oğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.