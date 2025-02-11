Babasının öldürdüğü Su Dilem’e veda

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki evde Mustafa Cezzar İlkokulu 8. sınıf öğrencisi Su Dilem Yazıcı ölü, babası da bilekleri kesik halde bulundu. Hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alınan baba Amir Yazıcı emniyetteki ifadesinde kızını boğarak öldürdüğünü itiraf etti.Kızının sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla paylaşımını gördüğünü söyleyen Yazıcı'nın, "Dün kızım okuldan geldikten kısa bir süre sonra bu sebeple tartıştık. Ardından sinirlenerek kızımı kanepede boğdum. Daha sonra intihar etmek amacıyla ilaç içtim ve bileklerimi kestim" dediği öğrenildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Amir Yazıcı tutuklandı.Anne G.U. da poliste verdiği ifadesinde, kızını önceki gün okul çıkışında babasının aldığını öğrendiğini belirterek, Su Dilem'in telefonundan kendisine, 'Anne beni niye öldürdün. Senin yüzünden öldüm. Ben sana ne dedim. Bu dünyadaki en büyük acıyı yaşatacağım demedim mi. Al yaşa bakalım katilsin' şeklinde mesaj geldiğini anlattı.Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Su Dilem Yazıcı'nın cenazesi dün Çorlu Garaj Camii'ne getirildi. Burada öğle namazının ardından kılının cenaze namazına anne G.U., yakınları ve okul arkadaşları katıldı. Gözyaşı döken G.U., yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Kızının tabutuna sarılan G.U., "Güzel kızım benim, kokusuna doyamadığımı kızım, seni bu tabuta nasıl koydular. Seni böyle bırakamam. Annem, güzel kızım benim" diye ağladı. Su Dilem Yazıcı, kılınan namazın ardından Havuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.