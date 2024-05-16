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Giriş Tarihi: 16.5.2024 22:25

Babasının verdiği böbrekle hayata bağlandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ), 76 yaşındaki Raşit Saygı'dan, 55 yaşındaki oğlu Naşit Saygı'ya böbrek nakli başarıyla gerçekleştirildi

AA
Babasının verdiği böbrekle hayata bağlandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan Naşit Saygı (55), hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği nedeniyle 2 ay önce ÇOMÜ Organ Nakil Merkezine başvurdu.

Henüz diyalize başlamayan ve organ nakli bekleyen Saygı için babası 76 yaşındaki Raşit Saygı bağışçı olmaya karar verdi.

Bunun üzerine Merkez Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan ile Doç. Dr. Anıl Kurt ve Organ Nakil Koordinatörü Mustafa Öner'in koordinasyonunda ÇOMÜ Hastanesi'nde canlıdan canlıya nakil yöntemi uygulandı.

Baba Raşit Saygı'dan alınan böbrek oğlu Naşit Saygı'ya başarıyla nakledildi.

Baba ve oğlu, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edilecek.

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Babasının verdiği böbrekle hayata bağlandı
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