Giriş Tarihi: 22.04.2026 22:49

Babasıyla tartıştı: Park halindeki aracı ateşe verdi!

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen olayda, babasıyla tartışan 27 yaşındaki şahıs öfkeden deliye dönerek babasına ait park halindeki aracı ateşe verdi. İhbar üzerine gelen ekipler alevleri kontrol altına alırken, şahsın oalyı gerçekleştirmeden önceki sosyal medya gönderisi dikkat çekti.

İHA Yaşam
Babasıyla tartıştı: Park halindeki aracı ateşe verdi!
Olay, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 yaşındaki Kadir H., bir kafede babası Hayrettin H. ile tartıştı.

Kadir H., tartışmanın ardından babasına ait park halindeki aracın camlarını kırdı, ardından aracı ateşe verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olay sırasında polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi alarak trafiği geçici olarak kapattı.

DİKKAT ÇEKEN GÖNDERİ

Öte yandan Kadir H.'nin, aracı ateşe vermeden önce sosyal medya hesabından, "Ben kimseye kahpelik yapmadım, cezası çok büyük. Herkes yaptığı şeyin bedelini ödeyecek" şeklinde paylaşım yaptığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

