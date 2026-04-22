Babasıyla tartıştı: Park halindeki aracı ateşe verdi!

Olay, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 yaşındaki Kadir H., bir kafede babası Hayrettin H. ile tartıştı.
Kadir H., tartışmanın ardından babasına ait park halindeki aracın camlarını kırdı, ardından aracı ateşe verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
DİKKAT ÇEKEN GÖNDERİ
Öte yandan Kadir H.'nin, aracı ateşe vermeden önce sosyal medya hesabından, "Ben kimseye kahpelik yapmadım, cezası çok büyük. Herkes yaptığı şeyin bedelini ödeyecek" şeklinde paylaşım yaptığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.