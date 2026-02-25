SON DAKİKA: "BABATAK" sistemiyle akılalmaz vurgun! 28 bin 422 yıl hapis istemi: Öyle bir yöntem bulmuşlar ki...

BİN 12 SAYFALIK İDDİANAME

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görev yaptığı dönemde soruşturmayı titizlikle yürüten ve tamamlayan Cumhuriyet Savcısı Ali Ergezen'in hazırladığı bin 12 sayfalık iddianamede 54'ü tutuklu 105 sanığa çok sayıda suçtan hapis cezaları verilmesi talep edildi. Suç örgütü lideri Medet Anlı ile suç örgütünün Finans ve Resmi İşler ayağından sorumlu iki yöneticisinin "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Zincirleme Şekilde Nitelikli Dolandırıcılık, Göçmen Kaçakçılığı, Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından 24 yıl altı aydan 73 yıl 10 aya kadar hapisleri istendi. Bu üç kişinin, suç örgütünün 451 eyleminin her birinden örgüt lideri ve yöneticileri olarak sorumlu tutulmalarıyla istenen ceza 28 bin 422'şer yıla kadar çıktı. İddianamede suç örgütünün üyelerinin hazırladığı "Tek daire ile vatandaşlık" ilanlarına, örgüt içi ve diğer kişilerle yazışmalara, para transferlerine ve diğer tespitlere detaylı bir şekilde yer verildi.