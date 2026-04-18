Şişli'de baca yangını paniğe neden oldu
Giriş Tarihi: 18.04.2026 17:23

İstanbul Şişli’de beş katlı binanın giriş katında bulunan iş yerinin bacasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın üst katlarına duman doldu. Binadakiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, 19 Mayıs Mahallesi Dr. İsmet Öztürk Sokak'ta bulunan beş katlı binada saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Binanın girişindeki iş yerinin bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının büyümesi üzerine üst katlara duman doldu. Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın söndürüldükten sonra İtfaiye ekipleri binanın dışından yukarıya uzanan baca parçalarını bulunduğu yerden söktü.

