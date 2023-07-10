Bacağında enjeksiyon iğnesi unutuldu

Iğdır Devlet Hastanesi'nde dünyaya gözlerini açan Adem bebeğin 2 ay boyunca amansız ağlamaları ailenin dikkatini çekti. Doktorlar sürekli ağlayan bebeğin herhangi bir problemi olmadığını söyledi. Bebeğin gazı olduğu için ağladığını düşünen anne ise gerçeği sonradan fark etti. Bebeğin bacağının arkasındaki kızarıklığı gören anne, önce böcek ısırığı sandı. Ancak dikkatli bakınca iğne ucu olduğunu gördü. Bebeğin yaklaşık 4 santimlik iğne parçasıyla yaşadığı anlaşıldı. Hemen enjeksiyon iğnesini bebeğinin bacağından çıkaran baba Ümit Gökdere, "Doğumundan sonra rutin aşıları için sağlık ocağına götürdük. Çocuk sürekli ağlıyordu. 2 ay o iğnenin acısına katlanmış" dedi. Baba Gökdere, "Muhtemelen ya hastanede ya da sağlık ocağında iğne yaparken kırılmış ve bebeğin içinde kalmış. Burada ihmali olanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım" dedi.