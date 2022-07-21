Bacak Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir? Bacak Ağrısına Hangi Bölüm Ve Doktor Bakar?

İnternet kullanıcıları genel olarak bacak ağrısının sebeplerini aratırken diğer yandan da bu ağrının sebebinin hangi hastane bölümünün üzerine olacağı konusunun da araştırmasını yapmıştır. En çok sorulan sorular arasında "bacak ağrısı için hangi bölüme gidilir, bacak ağrısına hangi bölüm ve doktor bakar" gibi sorular vardır. Yazımızda bizler de bu konu hakkında ayrıntılı şekilde bilgilendirmelerde bulunduk. Bu bilgilere ulaşmak için yazımızı okuyabilirsiniz.

Bacak Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Bacak ağrıları için gidilmesi gereken bölümlerde ilk başta ortopedi ve travmatoloji bölümü gelmektedir. Bunun sebebi genel olarak günlük yaşamda meydana gelen travmaya sebep olan olaylardan bacak bölgesinde meydana gelen ağrılardır. Bacak ağrısının birçok sebebi olabilir bunların bazıları; sinir sıkışması, bel fıtığı, damar sertliği, huzursuz bacak sendromu, eklem problemleri, diyabet, hamilelik gibi rahatsızlıklardır. Gördüğünüz üzere içlerinde sadece sakatlanmaya dayalı olmayan rahatsızlık sebepleri de vardır.

Bacak ağrılarının seviyesine göre fizik tedavi bölümü de devreye girmektedir. Hastaların bağ – kas gelişimini sağlamak adına elektrik tedavi, fizyoterapi gibi birçok iyileştirici çalışmalar bulunmaktadır. Ciddi kas – bağ yırtılmalarına bağlı ağrılar çoğu zaman cerrahi müdahalenin zorunlu hale gelmesine sebebiyet verebilir. Bir diğer unsur da kilo problemidir. Eğer hastanın kilo problemi var ise rahatsızlık ne konuda olursa olsun diyetisyene yönlendirilir.

Bel ve Bacak Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Bel ve bacak ağrıları genellikle birbiriyle bağlantılı olabilmektedir. Özellikle fıtık rahatsızlığında bununla karşılaşırız. Bel ağrısında gidilmesi gereken doktor; ağrı geçmişine ve ağrının şiddetine göre değişiklik gösterebilir. İlk kez bel ağrısı için gidecek hastaların ilk önce genel cerraha ya da aile hekimliklerine gitmesi gerekmektedir. Sonrasında ağrının temeline bağlı olarak hasta nörolog, ortopedist ya da fizik tedavi uzmanına sevk edilir.

Bel ağrısı olan hastanın belirli bölgelerinde gerçekleşen uyuşmalar varsa direkt bir nörolog tarafından tedavi edilmesi gereklidir. Aynı şekilde bu bacak ağrılarında da sinir kaynaklı olabilir. Bel ve bacak rahatsızlıklarında ilaç tedavi, fizik tedavi, ameliyat gibi iyileştirme yöntemlerinin yanı sıra farklı türde tedavi yöntemleri de vardır. Bu tedavi yöntemleri tamamlayıcı tedavi türleridir. Belli başlı tamamlayıcı tedavi türleri şunlardır: