Bacak bacak üstüne atmak zararlı

Sabah Metropol hastalığı olarak tanımlanan, oturarak çalışmak ve bacak bacak üstüne atmak sağlık açısından olumsuz etkiler oluşturuyor. Bacak bacak üstüne atmanın skolyoz, boyun ağrıları, sinir sıkışmaları, varis ve bacak damar pıhtılaşma riskini artırdığını belirten uzmanlar, oturarak çalışan herkese saat başı en az 4 dakika Soleus Push- Up hareketini yapmasını öneriyor. Bu hareket, oturduğunuz yerde dik oturup dizinizi 90 derece bükerek, ayak uçlarınızı yerden ayırmadan topuklarını kaldırıp indirerek yapılıyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç Dr. Muhammed Keskin, "Oturarak çalışanlar mutlaka Soleus Push-Up egzersizini yapmalı. Uzun süre oturmanın yan etkileri azalacak, bacak damarlarınızdaki kan akımı düzenlenecek, kan şekeriniz dengelenecek ve metabolik hızınız artacak."