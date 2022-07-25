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Giriş Tarihi: 25.7.2022 10:39 Son Güncelleme: 25.7.2022 10:39

Bacaklarda Yanma Hissi Neyin Belirtisi? Bacaklarda Yanma Hissi Neden Olur, Hangi Hastalığın Belirtisi?

Yürüme, koşma ve yüzme gibi pek çok aktiviteyi sayesinde yapabildiğimiz bacaklarda bazı durumlarda yanma, karıncalanma ve uyuşma gibi rahatsızlıklar görülebilir. Bu durumlara bazen bir takım hastalıklar sebep oluyor olabilir. Bazen bir bazen iki bacakta da yanma hissi görülebilir, bu sıkıntıdan mustarip bireyler bacakta yanma hissinin hangi hastalığın belirtisi olduğunu araştırmaktadır. Bu yazımızda siz kıymetli okurlarımız için bacaklarda yanma hissi neyin belirtisi olduğu hakkındaki detayları inceleyeceğiz.

Bacaklarda Yanma Hissi Neyin Belirtisi? Bacaklarda Yanma Hissi Neden Olur, Hangi Hastalığın Belirtisi?

Kas, sinir, damar ve kemik dokularından oluşan bacak uzvunda bazı sebepler yüzünden yanma hissi görülebilir, bu yanma hissi bazen geçici bir durumken bazen de üzerine düşülmesi gereken bir hastalığın sinyali olabilir. Peki, bacakta yanma hissi neden olur? Bacakta yanma hissi hangi hastalığın belirtisi? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Bacakta Yanma Hissi Neden Olur, Hangi Hastalığın Belirtisidir?

Sağ ve sol olmak üzere her iki bacakta yahut tek bir bacakta yanma hissi oluşabilir. Genelde bu yanma hissinin altında nörolojik, travmatik ya da damar rahatsızlıkları yatmaktadır. Kişilerin günlük hayatını ve aktivitelerinin kalitesini doğrudan etkileyen bu durum uzun süredir varıldığını sürüyorsa, mutlaka ortopedi ya da beyin ve sinir cerrahisi alanının uzman hekimlerine başvurmak en sağlıklı yoldur. Bacakta yanma hissinin altında yatan nedene bağlı olarak tek başına görülen bir semptom olabildiği gibi, bu duruma karıncalanma ve uyuşma gibi belirtiler de eşlik edebilir. Bacaklarda yanma hissine neden olan başlıca hastalık ve sendromları şöyle sıralayabiliriz;

Sinir Sıkışması: Bacakta bulunan siyatik sinirinin sıkışması sonucunda bacakta ağrı ve yanma hisleri görülür. Bu durum çoğunlukla tek bacakta görülürken bazı durumlarda iki bacakta da görülebilir.

Varis: Varisler genellikle bacaklarda bulunan toplardamarlarda venöz reflü problemi sonucunda kirli kanın kalbe dönüşünde sorun olması sonucunda damarın deformasyonu ile sonuçlanan bir rahatsızlıktır. Varis hastalığı olan bireylerde bacakta yanma, zonklama ve ağrı hissi oldukça sık rastlanan belirtiler arasında yer almaktadır.

Bel Fıtığı: Omurga kemikleri arasında bulunan disklerin kayması sonucunda o bölgedeki sinirlerin sıkışması ve hasar alması sonucunda meydana gelen bel fıtığı, bacaklarda kalçadan itibaren yanma ve acı hissi görülmesine neden olmaktadır.

İltihaplı Romatizma: Bacaklardaki eklem dokularında görülen bir iltihaplı romatizma türüdür. Toplumda özellikle orta yaş kesimden bireylerde sık rastlanan bir rahatsızlık olan iltihaplı romatizma varlığında bireylerin bacağında yanma, sızlama ve karıncalanma hisleri en yaygın görülen semptomlardır.

Bel Kayması: Doğuştan ya da doğum, kaza, yaralanma gibi sebepler yüzünden meydana gelen Spondilolistezis, halk arasında bel kayması olarak bilinen hastalığın en sık görülen belirtileri arasında şiddetli bel, kalça, bacak ağrısı ve her iki bacakta da yanma hissinin olmasıdır.

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Bacaklarda Yanma Hissi Neyin Belirtisi? Bacaklarda Yanma Hissi Neden Olur, Hangi Hastalığın Belirtisi?
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