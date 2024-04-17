‘Bacaklarım vatanıma feda olsun’

Konyalı Piyade Uzman Çavuş Emre Bayar (27), 2 yıl önce Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe Kilit harekât bölgesinde göreve gitti. 2022 yılının Mayıs ayında teröristler tarafından yola döşenen mayının infilak etmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Bayar iki bacağını da kaybetti. Ailesiyle birlikte yaşayan Emre Bayar "Vatana, millete hizmet etmek benim için şereftir. Biz bu mesleği ya şehit ya da gazi olacağımızı bile bile seçiyoruz. Gönül isterdi ki daha çok hizmet edebilseydim. Geri dönebilmek için başvurdum ama bakıma ihtiyacım olduğu için kabul edilmedi. Ben buradayım, ne zaman görev verirlerse elimden geldiğince hizmet etmeye hazırım. Vatan sağ olsun başka bir şey istemem" dedi. Gazi Emre Bayar, sağlığı ile ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabından da paylaşıyor. Bu yaptığı paylaşımlar milyonlarca kez görüntüleme alıyor.