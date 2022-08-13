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Giriş Tarihi: 14.8.2022

Bacanak kavgası kanlı bitti: 2 ölü

ERTAN GÜRCANER
Bacanak kavgası kanlı bitti: 2 ölü
İzmir'ın Gaziemir ilçesi Menderes Mahallesi 1151 Sokak'ta yaşayan S.A.G. ile bacanağı Remzi Vatansever, yan yana olan evlerinin arasına duvar ördü. Dün, Remzi Vatansever'in tuğlalardan birini çekmesi nedeniyle örülen duvarın bir bölümü yıkıldı. Bunun üzerine iki bacanak arasında kavga çıktı. Kavga sırasında S.A.G., bacanağı Remzi Vatansever'i bıçakla yaraladı. Bu sırada olay yerine Remzi Vatansever'in eşi Fikriye Vatansever ve oğlu Şaban Vatansever geldi. Evinden pompalı tüfeğini alıp geri dönen S.A.G., baldızı ve oğluna ateş ederek öldürdü. Ağır yaralı olan Remzi Vatansever ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evine giden S.A.G. gelen polislere tüfeğini verip teslim oldu. Ölen Şaban Vatansever'in yurtdışında çalıştığı ve bir yakınının düğünü için döndüğü öğrenildi. S.A.G. ile Vatansever ailesi arasında yaklaşık 4 yıldır ailevi meseleler nedeniyle husumet bulunduğu belirtildi.

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Bacanak kavgası kanlı bitti: 2 ölü
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