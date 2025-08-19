Badem kanserden koruyor

Yapılan çalışmalar, bademin basit bir atıştırmalık olmadığını ortaya koydu. Daily Mail'de yer alan habere göre, E vitamini ve antioksidan açısından zengin olan badem kansere karşı koruyor. Yapılan araştırma, sadece bir avuç badem yemek vücudu stresten ve kansere neden olan hücre mutasyonlarını tetikleyebilen hasarlardan korumaya yardımcı olduğunu gösterdi. Advances in Nutrition dergisinde daha önce yayınlanan çalışma, kuruyemişleri günlük 28 gram tüketmenin kanserden ölme riskini yüzde 11 ve herhangi bir nedene bağlı erken ölüm riskini yüzde 22 oranında azalttığını göstermişti. Öte yandan uzmanlar, aşırı badem tüketimi konusunda dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.