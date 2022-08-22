Bafa Gölü Nerede? Bafa Gölü Nereye Bağlı, Hangi İlde ve Nasıl Gidilir?

Bafa Gölü neredeyse 60 kilometre kareyi bulan, uzunluk olarak da 16 kilometreye dek uzandığı söylenen büyük bir göldür. Alüvyon taşınması sonucunda meydana gelen gölün hangi ilde olduğu ve nereye bağlı olduğu gölü duyanlar arasında en çok sorulan sorulardan bir tanesidir. Peki ya bir tatlı su kaynağı olan Bafa gölü nerede? Pek çok özelliğinin yanında Bafa gölüne nasıl gidilir? Sorusuna da yanıt verdik.

Bafa Gölü Nerede?

Ege bölgesinde yer alan Bafa Gölü, Bölgenin en büyük gölüdür. Büyük Menderes Nehri'nin konum olarak Güneyinde kalan göl, Menteşe Dağlarının iç bölgelerine doğru sokulan bir tatlı su gölüdür.

Peki ya Bafa Gölü hangi ilde? Buraya gitmek isteyenlerin en çok sorduğu sorulardan biri de doğal olarak Bafa Gölü nereye bağlı sorusudur. Bafa Gölü, Bodrum ve İzmir arasında yer alan yol üzerinde bulunur Bodrum ve İzmir arasında bulunan istikamette yolculuk etmek, Bafa gölünün etrafında bulunan güzelliği görmeye yetecektir. Antik ve tarihi yerleşmeleri kendinde barındıran Bafa Gölü genel olarak Bodrum'a gelindikten sonra 40 dakikalık bir yol uzaklığındadır.

Bafa Gölü'ne Nasıl Gidilir?

Bafa gölüne uçuşla gitmek aslında Bodrum'da yer alan havalimanı dolayısıyla oldukça kolaydır. Bodrumdan da Milas garajından hareket eden minibüsler sayesinde toplu taşıma ile gidilebilir. Bunun yanında İstanbul – İzmir istikametinde hareket eden ve Bodrum (Söke) noktasından geçmekte olan otobüsler, doğal olarak Bafa Gölünden ya da çok yakınından da geçmektedirler. Söke'den yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Bafa Gölüne gidiş, eski zamanlara nazaran günümüzde çok daha kolaydır.

Bafa Gölü Nereye Bağlı?

Bafa Gölü; Ege Bölgesinde konumlanmış olan ve Muğla ilinde yer alan Milas ilçesine bağlıdır. Gölün coğrafi yapısı, bölgenin özellikleri ile tamamen aynıdır. Bafa Gölü'nün yapısına bakacak olursak; koyu boylarında çıkıntılı ve girintili yapısı göze çarpar. Bununla birlikte Büyük Menderes Nehri'nin deltası biçiminde meydana geldiği söylenmektedir. Gölün yukarısında; Kahvesar, Kapkırı, Mener, İkizce adaları bulunmaktadır.