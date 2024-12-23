Bafra Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Bafra Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Bafra Otogarı, merkezi konumu ve ulaşım kolaylığı ile Samsun'un Bafra ilçesindeki en önemli ulaşım noktalarından biridir. Geniş otobüs seferi ağı, modern yapısı ve kolay erişim imkânlarıyla Bafra Otogarı, hem yerel hem de şehir dışından gelen yolcular için önemli bir ulaşım merkezidir. Bafra Otogarı'nın erişim kolaylığı seyahatleri daha da kolaylaştırmaktadır. Yol tarifi ile Bafra Otogarı'na nasıl gidilir, merkeze yakın mı, nerede demeden önce buranın, bölgesel taşımacılıkta kilit rol oynadığını söyleyebiliriz.

Bafra Otogar Nerede?

Bafra Otogarı, Samsun'un Bafra ilçesi sınırları içinde, ilçe merkezine yakın bir konumda yer alır. Otogar, ilçe merkezine yaklaşık 1-2 kilometre uzaklıkta olup, ana ulaşım yollarına yakın bir bölgede konumlanmıştır.

Yol Tarifi ile Bafra Otogarı'na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Bafra Otogarı'na ulaşım oldukça kolaydır. Özel aracınızla gidecekseniz, otogarın bulunduğu ilçe merkezine gelmeniz yeterlidir. Otogar tabelalarını takip ederek kolaylıkla otogara ulaşabilirsiniz.

• Minibüsler: Bafra merkezden otogara sık sık minibüs seferleri düzenlenmektedir. Minibüs duraklarından herhangi birine giderek otogara ulaşabilirsiniz.

• Belediye Otobüsleri: Bafra Belediyesi'ne ait otobüsler de otogara ulaşım sağlamaktadır. Bafra Otogar tarafına giden otobüs hatları şunlardır:

o H3, Bafra-Çarşamba Havalimanı

o SAMSUN-BAFRA, Ondokuzmayıs Üniversitesi

o SAMSUN-ALAÇAM, Samsun-Alaçam

o SAMSUN-YAKAKENT, Samsun-Yakakent

Ayrıca, Bafra Otogarı, Bafra ilçe merkezine oldukça yakın bir konumdadır. Merkeze yürüyerek bile ulaşabileceğiniz kadar yakın bir mesafededir. Otogardan ilçe merkezine ulaşım birkaç dakika içinde tamamlanabilir.