Bağ evinde dev mozaik!

TOKAT'IN Zile ilçesinde bir bağ evinin bahçesindeki kaçak kazıyla ortaya çıkan Roma Dönemi'ne ait figürlü mozaikler için kurtarma kazıları yapılıyor. Antik Yunanca lüks ve bolluk yazılı mozaiğin, işçiliğiyle Zeugma'daki 'Çingene Kızı'na benzerliği dikkat çekiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden (OMÜ) Dr. Öğretim Üyesi Alper Yılmaz, "Mozaikler üzerindeki geometrik motifler ve figüratif betimler Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki Çingene Kız ile benzerlik göstermektedir" dedi. Zile ilçesinin Roma tarihi için önemini vurgulayan Yılmaz, "Jül Sezar'ın milattan önce 47'nci yılında Pontus Kralı 2'nci Pharnakes ile yapmış olduğu savaşta 'Veni, vidi, vici', yani 'Geldim, gördüm, yendim' sözü daha sonraki süreçte Romalılar için bir simge haline gelmiştir. Bu sözün geçtiği yerin de Zile olduğunu antik metinlerden öğrenmekteyiz" diye konuştu. AA

