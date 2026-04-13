Bağ evinden büyük vurgun! Jandarma operasyonuyla çözüldü

Haliliye ilçesinde bir bağ evinden piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan muhtelif eşyalar çalındı. İhbarın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

JASAT EKİPLERİNDEN HIZLI OPERASYON

JASAT ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen teknik çalışmalar sonucunda, hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 3 şüpheli belirlendi. Ekiplerin yaptığı adli aramalarda çalınan malzemeler ele geçirilirken, şüphelilerin suçlarını da itiraf ettiği öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan işlemler kapsamında 3 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli hakkında ise adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Jandarma yetkilileri, bölgede faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.