BAĞ-KUR 7200 SON GELİŞMELER: Bağkur 7200 emeklilik prim gün sayısı ne zaman çıkacak, TBMM’den geçti mi?

Bağ-Kur'luların emeklilik koşullarının iyileştirmesi amacıyla yapılacak düzenleme için hazırlıklar sürüyor. Bu düzenleme 9000 olan prim gün sayısını 7200'e düşürecek. Bakan Işıkhan bu konunun gündemlerinde olduğunu ifade etti. Peki, Bağkur 7200 Torba Yasa'da var mı?
ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK GELECEK Mİ?
Meclis'te yeni dönemde görüşülmesi beklenen konuların başında gelen Bağkur 7200 ile ilgili gelişmeler takip ediliyor. SSK ve Bağ-kur prim günlerinin eşitlenmesiyle 9000 olan prim gün sayısı 7200'e düşebilir. Bu düzenleme için Meclis gelişmeleri yakından takip ediliyor.
BAĞKUR 7200 PRİM GÜN SAYISI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Düzenlemeyle ilgili çalışmanın ne zaman hayata geçirileceği henüz netleşmedi. Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan açıklama yaptı:
Işıkhan, Bağ-Kurlular'ın prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenmesine yönelik çalışmanın orta vadeli plan içinde olduğunu söyledi. Buna göre önümüzdeki iki yıl içinde bu konuda bir düzenleme yapılacak. Bu sene sonuna kadar düzenleme yapılacağını sanmıyorum."
BAKAN IŞIKHAN'IN AÇIKLAMALARI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.
Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan yeni torba yasada Bağ-Kur 7200 prim günü ile emekliliğin de olması bekleniyor. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması öngörülüyor.
BAĞKUR 7200 GÜN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER, KİMLER FAYDALANABİLECEK?
Bağkur 7200 prim gün sayısının detayları belli olmasa da kapsamı şu şekilde ifade ediliyor; Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanacak. Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri yasal düzenlemeden faydalanamayacak.