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Giriş Tarihi: 13.2.2025 13:57 Son Güncelleme: 13.2.2025 14:03

Bağa çalışmaya gitmişti: Aracında ölü olarak bulundu

Gaziantep'te otomobil kullanırken kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Bağa çalışmaya gitmişti: Aracında ölü olarak bulundu

İslahiye ilçesinin Sulumağara mahallesinde meydana gelen olayda, bağda çalışmaya giden 67 yaşındaki Hüseyin Durmaz'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan aramada, yaşlı adam çevre yolunun alt tarafında ağaca çarpan aracında ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği belirlenen Durmaz'ın otomobiliyle eve dönerken kalp krizi geçirince kullandığı otomobilin kontrolünü kaybetmesi üzerine aracın yol kenarındaki üzüm bağlarına çarparak durduğu sanılıyor. Hüseyin Durmaz'ın cansız bedeni yapılan otopsinin ardından Altınüzüm mezarlığında toprağa verildi.

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Bağa çalışmaya gitmişti: Aracında ölü olarak bulundu
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