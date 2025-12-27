Bağcılar Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

Bağcılar Belediyesi, kar yağışlarının ilçeyi, olumsuz etkilememesi için harekete geçti. Afet İşleri Müdürlüğü'nün koordinasyonunda kar yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Çevre, Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün personelinden Karla Mücadele Timi oluşturuldu. Küreme, tuzlama ve destekten oluşan 713 personel ile 176 araç bulunuyor.

DÜZENLİ OLARAK TUZLAMA YAPILACAK

Olası kar yağışlarına karşı ekipler, tüm ana arter, yürüyüş yolları, hastane, cami, okul, meydan ve caddeler ile kamu kurumlarının önlerinde düzenli olarak kar temizliği ve tuzlama çalışması yapılacak. Bu kapsamda 3 bin 800 ton tuz stoğu kullanıma hazır bir şekilde bekletiliyor.

GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALDIK

Kış ayının gelmesiyle birlikte hazırlıklarını hızlandırdıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "İlçe genelinde olumsuzluklar yaşanmaması adına gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Ekiplerimiz 7/24 esasıyla görev yapacak. TEM Otoyolu, Basın Ekspres Yolu, ana arter yollar, bağlantı yolları, yaya sirkülasyonunun fazla olduğu meydan ve caddelerin kaldırımları, dik sokaklar, kamu kuruluşları, camiler, okullar, sağlık ocakları, mahalle konakları, muhtarlıklar, otobüs durakları, üniversiteler ve hastane önlerinde önlemlerimizi almak adına çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu noktalarda oluşabilecek olumsuzluklara hızlı bir şekilde müdahale etmek için ekiplerimizi hazır bulunduruyoruz" dedi.