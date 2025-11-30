Bağcılar Belediyesi sosyal yaşam merkezine dönüştü

Bağcılar Belediyesi, ilçenin prestijini artıracak yeni projelerini hayata geçirdi. Bağcılar Belediyesi Başkanlık binasının girişinde bulunan ve daha önce Zabıta Müdürlüğü olarak hizmet veren alan kütüphane olarak değerlendirildi. Aynı zamanda Belediye hizmet binasının önünde kurulan Güneşli Bağ-Kafe de hizmet vermeye başladı. Bu tesis oturma alanı ve çevresindeki peyzaj düzenlemeleriyle vatandaşların gün boyunca nefes alabildiği bir buluşma noktası haline geldi.Toplam 800 metrekare kapalı alana sahip olan modern Nurullah Genç Etüt Merkezi ve Kütüphanesi'nden aynı anda 250 kişi istifade edebiliyor. Ayrıca kütüphanede çalışma alanları, grup çalışma ve seminer odası yer alıyor. Bunun yanı sıra raflarını bilim kurgudan, kültür- sanat ve edebiyata pek çok alanda zengin içerikli eserler süslüyor. Kitapseverlerin konforlu bir ortamda çalışmaları için tüm ayrıntıların düşünüldüğü kütüphane, sessiz çalışma alanları, temiz ortamı, zengin kitap koleksiyonları ve okuma alanlarıyla dikkat çekiyor.Titiz bir çalışmanın ardından açılan tesise, şair ve yazar Nurullah Genç'in adı verildi. Kütüphanede ayrıca Genç için bir de özel bölüm oluşturuldu. Özel bölümde, "Kelimelerin Üstadı" başlığı altında Genç'in fotoğrafı, hayatını anlatan bir metin ve "Yağmur" isimli şiiri yer alıyor. Belediyeyi yaşayan bir merkez haline getirmeyi önemsediklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Gençlerimizi yalnızca eğitimle değil, sosyal yaşamla da destekleyen donanımlı tesislerle buluşturmaya devam ediyoruz. Nurullah Genç Etüt Merkezi ve Kütüphanesi ile Güneşli Bağ-Kafe, hem ailelerin hem gençlerin günün her anında rahatlıkla kullanabileceği alanlar oluşturduk. İlçemizin her köşesinde olduğu gibi, belediye binamız da artık yaşayan bir yapıya kavuştu" dedi. İlçe genelinde 17 kütüphanenin hizmet verdiğini hatırlatan Yıldız, inşaatı hızla devam eden Şehir Kütüphanesi ve Tiyatro Binası'nın da yakında hizmete gireceğini müjdeledi.Kestane Bahçesi'nde Kastamonu yöresi mimari özelliklerini yansıtan ve sosyal tesis olarak hizmet veren Kastamonu Evi'ne Kurtuluş Savaşı kahramanı Türk kadını Şerife Bacı'nın adı verildi.