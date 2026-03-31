Bağcılar Boccia takımı, Türkiye Şampiyonu oldu

Giriş Tarihi: 31.03.2026 21:12

İstanbul Bağcılar Belediyesi Boccia takımı, Balıkesir’de düzenlenen Boccia Türkiye Şampiyonası’nda madalyaları topladı. Müsabakalarda rakiplerini geride bırakan Bağcılarlı sporcular 1’i altın toplam 5 madalya kazandı.

Mustafa KAYA
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Balıkesir'de Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Yurdun dört biryanından sporcunun katıldığı organizasyonda Bağcılar Belediyesi Boccia takımı da yerini aldı.

1'İ ALTIN TOPLAM 5 MADALYA KAZANDILAR

Heyecanlı geçen müsabakalarda Bağcılarlı sporcular, performanslarıyla rakiplerini geride bıraktı. Yarışmaların sonucunda Bağcılar Belediyesi sporcuları, 1'i altın toplam 5 madalya kazandı.

HİÇBİR ŞEYİN ÖNÜNDE ENGEL OLMADIĞINI GÖSTERDİLER

Boccia takımını tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Sporcularımızın başarısı bize büyük bir gurur yaşattı. Azimleri ve başarıları hiçbir şeyin önünde engel olmadığını gösteriyor. Bundan sonraki yarışmalarda da başarılar diliyorum" dedi.

