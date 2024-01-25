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Giriş Tarihi: 25.1.2024 16:13 Son Güncelleme: 25.1.2024 16:13

Bağcılar Hangi Adliyeye Bağlı? Bağcılar İlçesine Hangi Adliye Bakıyor?

Hukuk ve adalet işlerinin yürütüldüğü adliyeler, suç duyurusunda bulunmanın dışında birçok işlemin yapıldığı merkezlerdir. Hukukun uygulanması için çalışılan adliyelerde, duruşma salonları, savcılıklar, hukuk danışmanlıkları ve icra müdürlükleri bulunur. Adliyeye gidecekler, ilçelerine hangisinin baktığını öğrenmelidir. Bu nedenle, Bağcılar hangi adliyeye bağlı veya hangi adliye bakıyor sorularına yanıt aranmalıdır.

Bağcılar Hangi Adliyeye Bağlı? Bağcılar İlçesine Hangi Adliye Bakıyor?

Adaletin sağlanması adına çalışan devlet kurumlarına adliye veya adalet sarayı adı verilir. Geniş kapsamlı bir çalışma esasına sahip olduklarından dolayı her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlarlar. Duruşmalar veya savcılık işlemleri nedeniyle adliyeye başvurması gereken Bağcılar sakinleri, hangi adliyeye gitmeleri gerektiği konusunda tereddüt yaşayabilir. Bu yüzden, Bağcılar hangi adliyeye bağlı ya da hangi adliye bakıyor öğrenmekte fayda vardır.

Bağcılar Hangi Adliyeye Bağlı?

İstanbul'un en yoğun nüfusa sahip 4. ilçesi olan Bağcılar, ulaşım açısından da pek çok seçeneğe sahiptir. Metro, İETT otobüsleri, Hızlı Metro Hattı ve tramvay gibi toplu taşıma alternatifleri ile Bağcılar'a gitmek mümkündür. Toplamda 22 mahallenin bulunduğu bu ilçenin, denize kıyısı yoktur ve genişçe bir alan üzerine kuruludur. Ekonomik yönden gelişmiş yerleşim merkezlerinden biridir ve bu anlamda pek çok işletmeye ev sahipliği yapmaktadır. Tekstil, sanayi, metal işleri, taşımacılık ile medya alanında faaliyet gösteren büyük ve küçük birçok işletme bulunur. Ancak Bağcılar, Bakırköy Adalet Sarayı'na bağlıdır ve bundan dolayı hukuki işlemler için bu adrese gidilmelidir. Sadece Bağcılar değil, Bakırköy, Esenler, Güngören, Bahçelievler ve Zeytinburnu ilçeleri de bu adliyeye bağlıdır. Bakırköy Adliyesi Ana Binası İncirli'de iken Bakırköy Adliyesi Ek Binası ise Bahçelievler'e bağlı Yenibosna'dadır.

Bakırköy Adalet Sarayı'na Nasıl Gidilir?

Bağcılar veya çevre illerden Bakırköy Adalet Sarayı'na gitmek için otobüs, tren veya metro kullanılabilir. Otobüs tercih edilecekse 50B, 72T, 73B, 94, 94Y ve MR10 hatları, dolmuşa binilecekse A-01, A-10 veya A-45 hatları, metro kullanılacaksa M1A hattı ve trenle gidilecek ise B1 hattı kullanılmalıdır. Şahsi araçlarıyla Anadolu Yakası'ndan gidecekler, D100, D-100 Yanyolu ve Anadolu Otoyolu/O-4'ten yola çıkmalıdır. Avrupa Yakası'ndan gidecek ziyaretçiler, D100, D100 Yanyolu, O-1, O-3, O-7 ve Metris Esenler Bağlantısı gibi istikametlerden ilerlemelidir. Marmaray'ı kullanacak olanlar, Gebze-Halkalı veya Ataköy-Pendik'e binmelidir. Daha sonra ise diğer toplu taşıma araçları ile devam edebilirler.

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Bağcılar Hangi Adliyeye Bağlı? Bağcılar İlçesine Hangi Adliye Bakıyor?
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