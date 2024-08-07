İstanbul'daki millet bahçelerine bir yenisi ekleniyor. Bağcılar Millet Bahçesi yarın açılıyor. Bağcılar Belediyesi ise yaptığı açıklamada yarın 14.30'da Merkez Mahallesi Ebubekir Caddesi No:7 (Ebubekir Camii Yanı) açılışa tüm halkı davet etti.

Belediyenin yaptığı açıklamada "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un katılımlarıyla gerçekleşecek olan ve içerisinde sosyal tesis, etkinlik, oyun ve dinlenme alanlarının olduğu Millet Bahçemizin açılışına tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

AK PARTİ'DEN BAĞCILAR MİLLET BAHÇESİNE ZİYARET

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Yerel Yönetimler Başkanı Dr. M. Ejder Batur ise Bağcılar Millet Bahçesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdiğini sosyal medyadan duyurdu. Başkan Batur, Bir taraftan İstanbul'umuzu ve İstanbullu hemşehrilerimizi depreme dirençli yapılara kavuşturmaya devam ederken diğer taraftan yeşille buluşturmayı da sürdürüyoruz. 8 Ağustos Perşembe Saat 14.30'da Bakanımız Sayın Murat Kurum'un katılımıyla açılışını yapacağımız Bağcılar'daki 57 bin metrekarelik millet bahçemizi ziyaret ettik. İçerisinde sosyal tesis, etkinlik, oyun ve dinlenme alanlarının olduğu millet bahçemizin bulunduğu alan öncesinde imarlı bir alandı. İmarını kullanmak yerine çocuklarımız, gençlerimiz, İstanbullu hemşehrilerimiz için çok güzel bir yeşil alan haline getirdik. Bağcılar'ımıza ve İstanbul'umuza hayırlı olsun…" dedi.