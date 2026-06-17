Bağcılar’a 4 gençlik merkezi birden geliyor

İstanbul Bağcılar Belediyesi, ilçeye 4 yeni Gençlik Merkezi ve Spor Kompleksi kazandırıyor. Böylece ilçedeki gençlik merkezi sayısı 5'e yükselecek. Eğitim, sanat ve spor alanlarını bir araya getiren tesislerde kapalı yüzme havuzu, kütüphane, çalışma salonları, bilgi evleri ve kafeler yer alacak. Belediye Başkanı Yasin Yıldız, gençlerin hayallerini gerçekleştirebileceği yaşam alanları oluşturduklarını belirtti. Güneşli Mahallesi'ndeki 4.800 metrekarelik tesiste spor salonu, 128 kişilik Bilgi Evi ve kafeterya bulunacak. Hürriyet Mahallesi'ndeki 3.960 metrekarelik merkezde Bağ Yuva, Bağ Kafe, ve 49 araçlık otopark yer alacak. Yüzyıl Mahallesi'ndeki 3.700 metrekarelik komplekste kütüphane ve havuz bulunurken, Çınar Mahallesi'ndeki 2.034 metrekarelik tesiste spor salonu ve derslikler hizmet verecek.

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