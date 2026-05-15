Bağcılar’a 5 bin kişilik aşevi

Bağcılar Belediyesi, Türk Kızılay ve Bağcılar Kaymakamlığı iş birliğiyle Mahmutbey Mahallesi'nde günlük 5 bin kişilik kapasiteli aşevi hizmete açıldı. 3 bin metrekarelik merkez, altyapısı ile İstanbul'un en büyük aşevlerinden biri oldu. Merkezde ramazanda 60 bin öğün yemek dağıtıldı. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Bugün aşevlerine gelip yemek sırasına girilen Türkiye yok. Biz yemeği vatandaşın ayağına götürüyoruz. Amacımız tek başına yaşayan yaşlılarımızın halini hatırını sormak" dedi. Aşevi, afet durumunda 100 bin kişiye hizmet verecek.