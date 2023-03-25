Bağcılar’da akıllara durgunluk veren olay... Evini ateşe verip sosyal medyadan paylaştı

Bağcılar'da, iddiaya göre 3'üncü kattaki kiracıları çıkarmak için dayısına ait evin çatı katını ateşe verip, o anları da sosyal medyada paylaşan Uğur Berat Dere gözaltına alındı.
EVİ YAKTI, SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Akıllara durgunluk veren olay, dün akşam saat 21.40 sıralarında Bağcılar'da bir binanın çatı katında yaşandı. Dayısına ait evin çatı katında yaşayan, alkol ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Uğur Berat Dere, 3. katta oturan kiracıları çıkarmak için evini ateşe verdi. Dere, o anları sosyal medya hesabından da paylaştı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi ve çatıyı sararken, bina sakinleri hızlıca dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.
DAHA ÖNCE DE YAKACAĞIM DEMİŞ
Binanın ikinci katında oturan Yılmaz Acar'ın ağabeyi Veysel Acar, gazetecilere, şüphelinin daha önce evi yakacağını söylediğini ve kendi annesini evden gönderdiğini öne sürdü. Şüpheli hakkında savcılığa şikayette bulunulduğunu ifade eden Acar, Uğur Berat Dere'nin alkolik ve madde bağımlısı olduğunu, geceleri bağırarak çevreye rahatsızlık verdiğini ileri sürdü.
"HAYATTA KALMAYI İSTEMİYORSUNUZ"
Uğur Berat Dere'nin daha önce de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, tehditler savurarak paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Dere, bir görüntülü yayınında: "Bir şarkı var hatırlıyor musunuz? Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Ben değil, sizin böyle istediğiniz belli. O yüzden bir ihtimal daha var. Ben çok şans vermeyi denedim. Ama istemiyorsunuz. Hayatta kalmayı istemiyorsunuz" ifadelerini kullandı.
"SAVCI ALABİLİYORSA BENİ KENDİ GELSİN ALSIN"
Dere'nin başka bir yayınında da: "Beni aile içi üzerinden davaya çağıran savcı, ... yiyorsa kendi gelsin alsın" cümlelerini kurduğu ortaya çıktı.
GÖZALTINA ALINDI
Uğur Berat Dere'ye tepki gösteren bina sakinleri ile durumu yatıştırmaya çalışan polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri Uğur Berat Dere ile bir bina sakinini gözaltına aldı.