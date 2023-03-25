Bağcılar’da akıllara durgunluk veren olay... Evini ateşe verip sosyal medyadan paylaştı

EVİ YAKTI, SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Akıllara durgunluk veren olay, dün akşam saat 21.40 sıralarında Bağcılar'da bir binanın çatı katında yaşandı. Dayısına ait evin çatı katında yaşayan, alkol ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Uğur Berat Dere, 3. katta oturan kiracıları çıkarmak için evini ateşe verdi. Dere, o anları sosyal medya hesabından da paylaştı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi ve çatıyı sararken, bina sakinleri hızlıca dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

DAHA ÖNCE DE YAKACAĞIM DEMİŞ

Binanın ikinci katında oturan Yılmaz Acar'ın ağabeyi Veysel Acar, gazetecilere, şüphelinin daha önce evi yakacağını söylediğini ve kendi annesini evden gönderdiğini öne sürdü. Şüpheli hakkında savcılığa şikayette bulunulduğunu ifade eden Acar, Uğur Berat Dere'nin alkolik ve madde bağımlısı olduğunu, geceleri bağırarak çevreye rahatsızlık verdiğini ileri sürdü.