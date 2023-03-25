Haberler Yaşam Haberleri Bağcılar'da akıllara durgunluk veren olay... Evini ateşe verip sosyal medyadan paylaştı
Giriş Tarihi: 25.3.2023 11:43 Son Güncelleme: 25.3.2023 13:09

Bağcılar'da akıllara durgunluk veren olay... Evini ateşe verip sosyal medyadan paylaştı

Bağcılar'da alkol ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen ve dayısına ait olan evinin çatı katını ateşe verdiği anları sosyal medyadan paylaşan şüpheli Uğur Berat Dere, gözaltına alındı. Dere'nin daha önce de sosyal medyadan tehdit içerikli yayınlar yaptığı, bir yayınında, "Beni aile içi üzerinden davaya çağıran savcı alabiliyorsa gelsin kendi alsın" dediği ortaya çıktı.

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Bağcılar’da akıllara durgunluk veren olay... Evini ateşe verip sosyal medyadan paylaştı

Bağcılar'da, iddiaya göre 3'üncü kattaki kiracıları çıkarmak için dayısına ait evin çatı katını ateşe verip, o anları da sosyal medyada paylaşan Uğur Berat Dere gözaltına alındı.

EVİ YAKTI, SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Akıllara durgunluk veren olay, dün akşam saat 21.40 sıralarında Bağcılar'da bir binanın çatı katında yaşandı. Dayısına ait evin çatı katında yaşayan, alkol ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Uğur Berat Dere, 3. katta oturan kiracıları çıkarmak için evini ateşe verdi. Dere, o anları sosyal medya hesabından da paylaştı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi ve çatıyı sararken, bina sakinleri hızlıca dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

DAHA ÖNCE DE YAKACAĞIM DEMİŞ

Binanın ikinci katında oturan Yılmaz Acar'ın ağabeyi Veysel Acar, gazetecilere, şüphelinin daha önce evi yakacağını söylediğini ve kendi annesini evden gönderdiğini öne sürdü. Şüpheli hakkında savcılığa şikayette bulunulduğunu ifade eden Acar, Uğur Berat Dere'nin alkolik ve madde bağımlısı olduğunu, geceleri bağırarak çevreye rahatsızlık verdiğini ileri sürdü.

"HAYATTA KALMAYI İSTEMİYORSUNUZ"

Uğur Berat Dere'nin daha önce de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, tehditler savurarak paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Dere, bir görüntülü yayınında: "Bir şarkı var hatırlıyor musunuz? Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Ben değil, sizin böyle istediğiniz belli. O yüzden bir ihtimal daha var. Ben çok şans vermeyi denedim. Ama istemiyorsunuz. Hayatta kalmayı istemiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"SAVCI ALABİLİYORSA BENİ KENDİ GELSİN ALSIN"

Dere'nin başka bir yayınında da: "Beni aile içi üzerinden davaya çağıran savcı, ... yiyorsa kendi gelsin alsın" cümlelerini kurduğu ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Uğur Berat Dere'ye tepki gösteren bina sakinleri ile durumu yatıştırmaya çalışan polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri Uğur Berat Dere ile bir bina sakinini gözaltına aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bağcılar'da akıllara durgunluk veren olay... Evini ateşe verip sosyal medyadan paylaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA