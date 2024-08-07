Bağcılar’da büyük dönüşüm başlıyor

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde kentsel dönüşüm için yapılan çalışmalarda Bağcılar Belediyesi büyük adımlar atıyor. Yarın da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilçedeki dört farklı noktadaki kentsel dönüşüm yıkımı için yapılan programa katılacak. Bağcılar Belediyesi Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya platformu X'den yaptığı açıklamada 8 Ağustos Perşembe günü saat 14.30 programın gerçekleştirileceğini ifade etti.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROGRAMI

Başkan Özdemir yarın yapılacak kentsel dönüşüm programı için yaptığı açıklamada, "Bağcılar'da büyük dönüşüm! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sn. Murat Kurum'un katılımlarıyla Bağcılar'ımızda aynı anda 4 farklı noktada yıkımlarını gerçekleştireceğimiz kentsel dönüşüm programımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Özdemir, yıkımın gerçekleştireceği yerleri de tek tek saydı. Buna göre; Güneşli Mahallesi THY Sitesi A-C Blokları, Yenimahalle As Fatih Sitesi, Fatih Mahallesi Demircan Sitesi Çevresi ve Kazımkarabekir Mahallesi Yeni Cem Sitesi yıkımın gerçekleştirileceği yerler arasında bulunuyor.